La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Perdita di efficienza' è 'Decadimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECADIMENTO

Curiosità e Significato di Decadimento

Hai risolto il cruciverba con Decadimento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Decadimento.

Perché la soluzione è Decadimento? Decadimento indica il processo di perdita di efficienza, qualità o valore nel tempo. Può riferirsi a cose materiali, come un edificio che si deteriora, o a concetti astratti, come la diminuzione delle capacità o delle energie. È un termine che sottolinea il naturale calo o il declino di qualcosa, evidenziando come tutto possa diminuire con il passare del tempo.

Come si scrive la soluzione Decadimento

Hai trovato la definizione "Perdita di efficienza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

