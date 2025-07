L efficienza del motore nei cruciverba: la soluzione è Rendimento

RENDIMENTO

Curiosità e Significato di Rendimento

Perché la soluzione è Rendimento? Il rendimento di un motore indica quanto efficacemente trasforma l’energia in lavoro utile, ovvero quanta energia viene effettivamente sfruttata rispetto a quella consumata. Un motore con alto rendimento consuma meno energia per ottenere le stesse prestazioni, migliorando l’efficienza e riducendo gli sprechi. In breve, rappresenta la capacità di ottimizzare le risorse per ottenere il massimo risultato.

Come si scrive la soluzione Rendimento

La definizione "L efficienza del motore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

