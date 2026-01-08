Una chiave per molte porte

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una chiave per molte porte' è 'Passepartout'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSEPARTOUT

Perché la soluzione è Passepartout? Un termine che indica un oggetto versatile capace di aprire molte serrature diverse, facilitando l'accesso a varie stanze o ambienti. È un elemento che rappresenta flessibilità e praticità, spesso usato in contesti simbolici per indicare una soluzione universale. Questo termine si collega alla capacità di aprire molte porte con un unico strumento, semplificando situazioni complesse. Rappresenta l'idea di unificare più possibilità in un'unica chiave.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una chiave per molte porte" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una chiave per molte porte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La definizione "Una chiave per molte porte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una chiave per molte porte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Passepartout:

P Padova A Ancona S Savona S Savona E Empoli P Padova A Ancona R Roma T Torino O Otranto U Udine T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una chiave per molte porte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

