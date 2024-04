La definizione e la soluzione di 12 lettere: Una chiave universale. PASSEPARTOUT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un passepartout, (anche riportato con la grafia passe-partout) o chiave universale è un tipo di chiave, scheda magnetica o altro dispositivo in grado di aprire numerosi tipi di serrature."Passepartout" è una parola macedonia composta dai lemmi passe ("passare") e partout ("ovunque") e si presume che ebbe origine in Francia durante gli anni 1670. In senso figurato, il termine "passepartout" indica un modo per ottenere ciò che si desidera o per risolvere un problema.Quando il passepartout viene utilizzato per aprire le porte di un albergo, esso prende il nome di comunella.

comunella f

chiave universale che apre tutte le porte (passepartout) nell'uso comune indica un gruppo di persone che si estranea da altri per prendere una decisione.

Sillabazione

co|mu|nèl|la

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.