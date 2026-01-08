Il tetto della spider

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tetto della spider' è 'Capote'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPOTE

Perché la soluzione è Capote? La copertura che protegge il veicolo dai agenti atmosferici, spesso realizzata in tessuto o materiale leggero, permette di aprirsi o richiudersi facilmente. È caratteristica delle auto scoperte come le spider, dove si può nascondere o mostrare il cielo sopra la testa. Questo elemento funzionale e pratico garantisce comfort e protezione, oltre a conferire un aspetto elegante e versatile alla vettura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tetto della spider" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tetto della spider". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Per risolvere la definizione "Il tetto della spider", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tetto della spider" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Capote:

C Como A Ancona P Padova O Otranto T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tetto della spider" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

