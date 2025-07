Un laterizio sul tetto nei cruciverba: la soluzione è Tegola

TEGOLA

Curiosità e Significato di Tegola

Perché la soluzione è Tegola? Una tegola è un elemento di copertura in laterizio o altri materiali, usato per proteggere le case dalle intemperie. Disposta su tetti e coperture, garantisce isolamento e impermeabilità. La sua forma curva permette di sovrapporsi efficacemente, creando una barriera contro pioggia e neve. Insomma, la tegola è il tradizionale alleato per mantenere asciutte e calde le nostre abitazioni.

Come si scrive la soluzione Tegola

Hai davanti la definizione "Un laterizio sul tetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R P T A E Mostra soluzione



