La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rivestire un muro con la calce' è 'Intonacare'.

SOLUZIONE: INTONACARE

Perché la soluzione è Intonacare? L'atto di applicare uno strato di calce su una parete per proteggerla e migliorarne l'aspetto è chiamato intonacare. Questa pratica antica serve anche a rendere le superfici più resistenti agli agenti atmosferici e all'usura nel tempo. L'intonacatura, quindi, è un passaggio fondamentale nella realizzazione e nel restauro di edifici, conferendo loro un aspetto uniforme e durevole.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rivestire un muro con la calce" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rivestire un muro con la calce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "Rivestire un muro con la calce", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rivestire un muro con la calce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Intonacare:

I Imola N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rivestire un muro con la calce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

