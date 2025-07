Rendere liscio il muro con una mano di calcina nei cruciverba: la soluzione è Intonacare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rendere liscio il muro con una mano di calcina' è 'Intonacare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTONACARE

Curiosità e Significato di Intonacare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Intonacare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Intonacare.

Perché la soluzione è Intonacare? Intonacare significa applicare uno strato di materiale come la calcina o il gesso sulle pareti per renderle lisce e uniformi. È un passaggio fondamentale nella ristrutturazione di interni ed esterni, che permette di preparare le superfici per la successiva pittura o finitura. In sostanza, si tratta di creare una superficie perfetta, pronta a essere decorata con cura e attenzione.

Come si scrive la soluzione Intonacare

Stai cercando la risposta alla definizione "Rendere liscio il muro con una mano di calcina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A E S S D L I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISLESSIA" DISLESSIA

