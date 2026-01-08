Privi difettosi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Privi difettosi' è 'Mancanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANCANTI

Perché la soluzione è Mancanti? Quando qualcosa presenta mancanze o parti assenti, si può dire che è privo di difetti, ma in modo più specifico si riferisce a elementi che mancano del tutto. La condizione di essere privi di difetti implica che non ci sono imperfezioni o errori evidenti, anche se potrebbero esserci assenze di parti o dettagli. Questa idea si collega al concetto di assenza o lacuna, che rende un oggetto o un insieme incompleto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Privi difettosi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privi difettosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Privi difettosi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privi difettosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mancanti:

M Milano A Ancona N Napoli C Como A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privi difettosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

