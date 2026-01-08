Hanno orecchio musicale

SOLUZIONE: INTONATI

Perché la soluzione è Intonati? Persone con una sensibilità particolare per il suono e la melodia tendono a distinguersi per il loro talento nel canto o nella musica, anche se non sempre sono perfetti. Questi individui, spesso, risultano piacevoli all’orecchio grazie al loro modo di interpretare le note, ma a volte possono sembrare leggermente imprecisi. La loro attitudine musicale si manifesta attraverso un talento innato che rende le loro esecuzioni piacevoli, anche se non sempre impeccabili.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno orecchio musicale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno orecchio musicale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La definizione "Hanno orecchio musicale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno orecchio musicale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Intonati:

I Imola N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno orecchio musicale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

