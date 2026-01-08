Golda : guidò Israele

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Golda : guidò Israele' è 'Meir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEIR

Perché la soluzione è Meir? Golda Meir fu una figura fondamentale nella storia di Israele, ricoprendo ruoli di leadership e contribuendo alla creazione e al rafforzamento dello Stato. La sua determinazione e il suo impegno la portarono a diventare un simbolo di resistenza e di speranza per il popolo israeliano. Con il suo contributo, lasciò un'impronta indelebile nel percorso di indipendenza e nel consolidamento della nazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Golda : guidò Israele" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Golda : guidò Israele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Golda : guidò Israele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Golda : guidò Israele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Meir:

M Milano E Empoli I Imola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Golda : guidò Israele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

