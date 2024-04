La Soluzione ♚ Golda : fu primo ministro israeliano

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MEIR

Curiosità su Golda : fu primo ministro israeliano: Alternanza, il primo ministro supplente è un membro della knesset [n.d.r il parlamento israeliano] designato a servire come primo ministro, e in seguito... Golda Meir (in ebraico ; nata Golda Mabovic; Kiev, 3 maggio 1898 – Gerusalemme, 8 dicembre 1978) è stata una politica ucraina naturalizzata israeliana, quarto premier d'Israele (1969) e prima donna a guidare il governo del suo Paese, nonché la terza a ricoprire tale posizione a livello internazionale. Diresse la politica israeliana in periodi particolarmente difficili, trovandosi ad affrontare varie crisi internazionali, come la crisi petrolifera successiva alla guerra del Kippur, i contrasti militari con Egitto e Siria e, soprattutto, il massacro di Monaco di Baviera ai Giochi olimpici del 1972, quando un commando di ...

