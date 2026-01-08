Consegnatasi al nemico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Consegnatasi al nemico' è 'Arresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRESA

Perché la soluzione è Arresa? Quando una persona decide di cedere di fronte alle forze avversarie, abbandonando ogni resistenza, si dice che si arrende. Questo gesto di sottomissione può avvenire in battaglie, conflitti o situazioni di pressione estrema, indicando una mancanza di opposizione o di lotta. L'atto di arrendersi rappresenta spesso anche un segno di resa mentale, volontà di pace o semplicemente di sconfitta.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consegnatasi al nemico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consegnatasi al nemico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

In presenza della definizione "Consegnatasi al nemico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consegnatasi al nemico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Arresa:

A Ancona R Roma R Roma E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consegnatasi al nemico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

