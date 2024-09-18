Riferiscono al nemico

Home / Soluzioni Cruciverba / Riferiscono al nemico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riferiscono al nemico' è 'Spie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riferiscono al nemico" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riferiscono al nemico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Spie? Le spie sono individui che si dedicano a raccogliere informazioni segrete sul nemico, spesso operando in modo clandestino. La loro attività è fondamentale in ambito di intelligence e sicurezza nazionale per anticipare mosse avversarie. Attraverso azioni di infiltrazione e raccolta di dati, contribuiscono a proteggere il proprio paese. La loro presenza e operato sono spesso nascosti, ma di grande importanza strategica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Riferiscono al nemico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Spie

La definizione "Riferiscono al nemico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riferiscono al nemico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Spie:

S Savona P Padova I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riferiscono al nemico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cercano di carpire i pianiSi informano di nascostoSono tante sul cruscottoRiferire i segreti al nemicoDispositivo che chiude la visuale al nemicoAgguato che si tende al nemicoPassare al nemicoL eroe che lanciò al nemico la stampella