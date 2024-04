La Soluzione ♚ Datasi per vinta La definizione e la soluzione di 6 lettere: Datasi per vinta. ARRESA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Datasi per vinta: Sant'Anna Arresi (Arresi in sardo) è un comune italiano di 2 709 abitanti della provincia del Sud Sardegna, nella regione storica del Sulcis-Iglesiente. Fa parte del comune di Sant'Anna Arresi la località turistica di Porto Pino con la sua caratteristica spiaggia di sabbia bianchissima frequentata da migliaia di turisti nel periodo estivo. Altre Definizioni con arresa; datasi; vinta; Vinta dal fascino; Coppa vinta anche dal Napoli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Datasi per vinta

ARRESA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Datasi per vinta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.