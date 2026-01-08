Chris : fu avversaria della Navratilova

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chris : fu avversaria della Navratilova' è 'Evert'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVERT

Perché la soluzione è Evert? Chris Evert si distinse nel tennis come una delle più grandi avversarie di Navratilova, mostrando abilità e tenacia sul campo. La sua carriera ricca di successi la rese un'icona dello sport, famosa per la sua costanza e determinazione. Con numerosi titoli e sfide memorabili, rimane una figura leggendaria nel panorama tennistico internazionale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chris : fu avversaria della Navratilova" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chris : fu avversaria della Navratilova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Se la definizione "Chris : fu avversaria della Navratilova" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chris : fu avversaria della Navratilova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Evert:

E Empoli V Venezia E Empoli R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chris : fu avversaria della Navratilova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

