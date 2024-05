La Soluzione ♚ È stata una campionessa del tennis usa La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHRIS EVERT . Ecco la soluzione verificata per la definizione È stata una campionessa del tennis usa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E stata una campionessa del tennis usa: Vedi tennis (disambigua). il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori in un campo da gioco diviso in due metà da una rete... Chris Evert, all'anagrafe Christine Marie Evert (Fort Lauderdale, 21 dicembre 1954) è un'ex tennista e commentatrice televisiva statunitense. Fu costantemente ai vertici del tennis mondiale negli anni 70 e 80 (precisamente dal 1972 al 1989, anno del ritiro) e numero uno delle classifiche ufficiali per sette anni (dal 1974 al 1978 e poi nel biennio 1980-81). Chris Evert, tra le prime ad usare il rovescio a due mani, avendo battuto campionesse come Margaret Court, Virginia Wade e Billie Jean King era già un nome prima ancora di entrare nel circuito professionistico. Nel 1974 la conquista a soli diciannove anni del Roland Garros diede il via a ...

Altre Definizioni con chris evert; stata; campionessa; tennis;