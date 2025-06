La Chris di memorabili incontri con la Navratilova nei cruciverba: la soluzione è Evert

EVERT

Perché la soluzione è Evert? Ever significa sempre in inglese, indicando continuità o qualcosa che accade senza interruzioni. È spesso usato per sottolineare la costanza di un'azione o di un sentimento nel tempo. Nel contesto sportivo, può evocare la persistenza e la determinazione di campioni come la tennista Chris Evert, ricordando incontri memorabili con avversarie leggendarie come Navratilova.

