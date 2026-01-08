Un azienda come Just Eat

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un azienda come Just Eat' è 'Deliveroo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELIVEROO

Perché la soluzione è Deliveroo? Deliveroo è una piattaforma che permette di ordinare cibo dai ristoranti e riceverlo direttamente a casa, offrendo un servizio rapido e comodo. Come Just Eat, si occupa di mettere in contatto clienti e locali di ristorazione attraverso un'app o sito web, facilitando la consegna a domicilio. Entrambe le aziende sono leader nel settore del food delivery, rivoluzionando il modo di consumare pasti fuori casa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un azienda come Just Eat" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un azienda come Just Eat". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Per risolvere la definizione "Un azienda come Just Eat", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un azienda come Just Eat" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Deliveroo:

D Domodossola E Empoli L Livorno I Imola V Venezia E Empoli R Roma O Otranto O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un azienda come Just Eat" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

