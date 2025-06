Aereo da turismo nei cruciverba: la soluzione è Bimotore

BIMOTORE

Curiosità e Significato di "Bimotore"

Vuoi sapere di più su Bimotore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bimotore.

Perché la soluzione è Bimotore? Bimotore indica un aereo da turismo dotato di due motori, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità durante i voli. Questa configurazione è ideale per voli più lunghi o in condizioni meteorologiche difficili, offrendo stabilità e potenza extra. In sostanza, il bimotore rappresenta una scelta preferita per chi cerca un'esperienza di volo più sicura e confortevole nel mondo dell'aviazione privata.

Come si scrive la soluzione Bimotore

Hai trovato la definizione "Aereo da turismo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

