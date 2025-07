Aereo con due eliche nei cruciverba: la soluzione è Bimotore

BIMOTORE

Curiosità e Significato di Bimotore

Hai risolto il cruciverba con Bimotore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Bimotore.

Perché la soluzione è Bimotore? Bimotore indica un velivolo dotato di due motori, spesso usato per aerei e elicotteri. Questa configurazione garantisce maggiore sicurezza, potenza e stabilità durante il volo, rendendolo ideale per trasporti professionali o missioni specializzate. In sintesi, è un aeromobile con due eliche o motori, pensato per offrire prestazioni superiori e affidabilità in cielo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un aereo per dueAerei con due elicheNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondoL aereo effettua quello tecnico

Come si scrive la soluzione Bimotore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aereo con due eliche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

