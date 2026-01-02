Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40' è 'De Rege'.

SOLUZIONE: DE REGE

Perché la soluzione è De Rege? De Rege sono due fratelli noti per essere protagonisti di una rivista negli anni Trenta e Quaranta, periodo in cui la loro presenza era molto apprezzata nel panorama artistico e culturale. La loro collaborazione ha lasciato un'impronta significativa, contribuendo a diffondere idee e stili che hanno influenzato il loro tempo. La loro attività si inserisce in un contesto storico e culturale ricco di fermento e innovazione, rendendoli figure di rilievo in quell'epoca.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione De Rege:

D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

