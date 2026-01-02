Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40' è 'De Rege'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DE REGE
Perché la soluzione è De Rege? De Rege sono due fratelli noti per essere protagonisti di una rivista negli anni Trenta e Quaranta, periodo in cui la loro presenza era molto apprezzata nel panorama artistico e culturale. La loro collaborazione ha lasciato un'impronta significativa, contribuendo a diffondere idee e stili che hanno influenzato il loro tempo. La loro attività si inserisce in un contesto storico e culturale ricco di fermento e innovazione, rendendoli figure di rilievo in quell'epoca.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è De Rege
La soluzione associata alla definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione De Rege:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Due fratelli della rivista famosi negli Anni 30 40" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Due famosi fratelli registiDue fratelli nello zodiacoLa patria di due indivisibili fratelliDue fratelli registi italianiIl comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30
A N E N S