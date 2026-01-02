Trasmette Report

SOLUZIONE: RAI TRE

Perché la soluzione è Rai Tre? RAI TRE è un canale televisivo che diffonde notizie e approfondimenti, spesso attraverso servizi e reportage. La sua funzione principale è informare il pubblico con report dettagliati su eventi di attualità, cultura e società. La trasmissione di questi contenuti permette agli spettatori di rimanere aggiornati e di comprendere meglio il contesto delle notizie. In questo modo, RAI TRE svolge un ruolo fondamentale nel portare informazioni chiare e accurate a chi guarda.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Trasmette Report" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasmette Report". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Trasmette Report" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasmette Report" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rai Tre:

R Roma A Ancona I Imola T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasmette Report" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

