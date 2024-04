La Soluzione ♚ Trasmette Blob

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Trasmette Blob. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RAI TRE

Curiosità su Trasmette blob: Conduce in prima serata su rai 3 la serata evento mi è sembrato di vedere un blob, per festeggiare i 25 anni dello storico programma della terza rete. a settembre... Rai 3 è il terzo canale televisivo della Rai, l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Il canale è di tipo generalista e propone una programmazione improntata all'approfondimento giornalistico, alla cultura e al sociale, caratterizzata da ampi spazi dedicati alle autonomie locali italiane.

