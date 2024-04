La Soluzione ♚ Trasmette sensazioni La definizione e la soluzione di 5 lettere: Trasmette sensazioni. NERVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Trasmette sensazioni: Il nervo trigemino è il V paio di nervi cranici. È un nervo misto (sensitivo e motorio) somatico costituito prevalentemente da fibre sensitive somatiche e da un piccolo contingente di fibre motorie. Queste due componenti emergono direttamente dal nevrasse come due radici distinte: la radice sensitiva, più voluminosa, laterale rispetto a quella motrice ed appiattita in senso anteroposteriore, mette capo al ganglio semilunare del Gasser; la radice motrice, più piccola, mediale rispetto a quella sensitiva, passa al di sotto del ganglio medesimo e si unisce alla terza branca trigeminale. La componente sensitiva consta di tre nuclei: Nucleo ... Altre Definizioni con nervo; trasmette; sensazioni; Così risponde lo stizzito; Sempre pronto a scattare; Trasmette documentari: Channel; Una stazione che trasmette; Fortuna che si trasmette; Cerca altre soluzioni cruciverba

NERVO

La risposta a 'Trasmette sensazioni' è NERVO, verificata di 5 lettere.