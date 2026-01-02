Si temono quelli muscolari

Home / Soluzioni Cruciverba / Si temono quelli muscolari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si temono quelli muscolari' è 'Strappi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRAPPI

Perché la soluzione è Strappi? Le sensazioni di paura o disagio che si temono sono spesso associate a contrazioni improvvise e dolorose dei muscoli, come quelle causate da uno strappo. Questo dolore acuto e improvviso può verificarsi durante uno sforzo intenso o un infortunio, lasciando un senso di tensione e preoccupazione. La paura di tali eventi muscolari si lega alla possibilità di danni o lesioni che richiedono tempo e cura per guarire.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si temono quelli muscolari" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si temono quelli muscolari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si temono quelli muscolari nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Strappi

Quando la definizione "Si temono quelli muscolari" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si temono quelli muscolari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Strappi:

S Savona T Torino R Roma A Ancona P Padova P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si temono quelli muscolari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si fanno alle regoleI sette che si rammendanoA volte si fanno alle regoleSi temono durante i conflittiSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiuso