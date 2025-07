Si temono durante i conflitti nei cruciverba: la soluzione è Bombardamenti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si temono durante i conflitti' è 'Bombardamenti'.

BOMBARDAMENTI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 13 lettere Bombardamenti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bombardamenti? I bombardamenti sono attacchi aerei o artiglieria che devastano zone durante i conflitti, causando distruzione e paura tra la popolazione. Sono strumenti di guerra spesso utilizzati per indebolire il nemico, ma portano anche grande sofferenza civile. La loro presenza segna momenti di grande tensione e insicurezza, rendendo evidente quanto la guerra abbia conseguenze devastanti sulla vita quotidiana delle persone.

Hai davanti la definizione "Si temono durante i conflitti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

