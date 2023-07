Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GAVONE

Significato/Curiosita : Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni

Religiosa e quella civile, il mercato con l'assemblea politica. era presente il tempio a pozzo della fonte sacra, fornita di atrio e con fossa per i sacrifici... Castel gavone (o govone) era la sede principale dei marchesi del carretto, signori di finale. è situato presso l'odierna frazione di perti a finale ligure... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

