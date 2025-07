Sta con chi la sa tenere nei cruciverba: la soluzione è Roba

ROBA

Curiosità e Significato di Roba

La soluzione Roba di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Roba per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Roba? Roba indica tutto ciò che si possiede o si ha a disposizione, spesso con un senso di proprietà o merce. Può riferirsi a oggetti, beni materiali o anche situazioni e circostanze. In modo più colloquiale, si usa per indicare qualcosa di prezioso o importante, come un modo di esprimere il valore di ciò che si tiene con cura. È un termine versatile che racchiude molte sfumature della vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Roba

R Roma

O Otranto

B Bologna

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A P T R P R S I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPARTARSI" APPARTARSI

