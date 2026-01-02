Poco meno che ricco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poco meno che ricco' è 'Agiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGIATO

Perché la soluzione è Agiato? Una persona agiata possiede una buona quantità di beni e risorse, ma senza essere estremamente ricca. La sua condizione si colloca tra il benessere e la ricchezza piena, permettendole di vivere con comodità senza eccessi. Questo stato di moderata agiatezza si traduce in una vita agiata, caratterizzata da stabilità economica senza l'opulenza. Essere agiati significa godere di una certa tranquillità finanziaria, senza dover preoccuparsi troppo per le spese quotidiane.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Poco meno che ricco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poco meno che ricco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Quando la definizione "Poco meno che ricco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poco meno che ricco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Agiato:

A Ancona G Genova I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poco meno che ricco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

