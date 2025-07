Dovizioso, facoltoso nei cruciverba: la soluzione è Agiato

AGIATO

Curiosità e Significato di Agiato

Perché la soluzione è Agiato? Agato indica una persona facoltosa, ricca e agiata, che vive in modo comodo e senza preoccupazioni economiche. Deriva dall'aggettivo agato, usato storicamente per descrivere chi ha risorse considerevoli. È un termine che evoca lusso, benessere e uno stile di vita agiato, spesso associato a chi può permettersi ogni comfort senza difficoltà. In sintesi, rappresenta l'idea di ricchezza e serenità finanziaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Dovizioso centauro inizialiFacoltoso benestanteVi sale in sella DoviziosoFacoltosoLa Moto di Dovizioso

Come si scrive la soluzione Agiato

A Ancona

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

