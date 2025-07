Un mezzo difuso a Ischia nei cruciverba: la soluzione è Aliscafo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un mezzo difuso a Ischia' è 'Aliscafo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALISCAFO

Curiosità e Significato... La soluzione Aliscafo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aliscafo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aliscafo? Un aliscafo è un tipo di vaporetto molto veloce che collega le isole come Ischia alla terraferma, sollevandosi sull'acqua grazie a delle ali laterali. È un mezzo di trasporto innovativo e efficiente, perfetto per spostamenti rapidi in mare. In pratica, è un ibrido tra nave e aereo che rende i tragitti più brevi e confortevoli. Un vero e proprio mezzo difuso tra terra e mare, ideale per chi viaggia tra isole e continente.

Hai davanti la definizione "Un mezzo difuso a Ischia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

