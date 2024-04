La Soluzione ♚ Le imbarcazioni con gli sci

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Le imbarcazioni con gli sci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALISCAFI

Curiosità su Le imbarcazioni con gli sci: Dei draghi (o dragon boat), competizione tra imbarcazioni spinte da numerosi vogatori. le imbarcazioni ricordano vagamente la sagoma di draghi, da cui... L'aliscafo è una particolare imbarcazione che ferma o a bassa velocità è tenuta a galla dalla spinta idrostatica ossia dal dislocamento (principio di Archimede). Quando raggiunge una sufficiente velocità propulso da un motore o da una vela, grazie alla portanza di particolari superfici immerse (idroali collegate allo scafo) emerge totalmente, con una conseguente importante riduzione della resistenza di avanzamento. In queste condizioni, tale imbarcazione può raggiungere velocità di oltre 50 nodi (93 km/h) con moderato dispendio energetico.

