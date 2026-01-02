Frequentano la chiesa

Home / Soluzioni Cruciverba / Frequentano la chiesa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frequentano la chiesa' è 'Fedeli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FEDELI

Perché la soluzione è Fedeli? I fedeli sono coloro che partecipano regolarmente alle funzioni religiose e si impegnano nella vita spirituale della comunità. La loro presenza in chiesa testimonia la fiducia e l'adesione ai principi della fede. Essi condividono preghiere, rituali e valori, rafforzando il senso di appartenenza e di speranza. La loro costanza rappresenta un legame vivo con le tradizioni e la spiritualità della religione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frequentano la chiesa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frequentano la chiesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Frequentano la chiesa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fedeli

Se la definizione "Frequentano la chiesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frequentano la chiesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fedeli:

F Firenze E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frequentano la chiesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Massima di G. GiudiciAssistono alle sacre funzioniSeguono le sacre funzioniLavora in chiesaSi frequentano da ragazziImportante chiesa cittadinaPer l addobbo della chiesaLa Chiesa li scomunicava