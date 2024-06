Per l addobbo della chiesa

: Dal 1945 difende il saper fare italiano, sostiene lo sviluppo delle imprese, ed è ambasciatrice del gusto dell’abitare made in Italy in tutto il mondo. Rappresenta il settore legno-arredamento italiano in tutte le componenti della sua filiera, dalla materia prima al prodotto finito, in Italia e all’estero. FederlegnoArredo è la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: arredi m pl . plurale di arredo. Voce verbale: arredi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di arredare. prima persona singolare del congiuntivo presente di arredare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di arredare. terza persona singolare del congiuntivo presente di arredare. terza persona singolare dell'imperativo presente di arredare.