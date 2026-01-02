Ha compiuto 36 mesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha compiuto 36 mesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha compiuto 36 mesi' è 'Treenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREENNE

Perché la soluzione è Treenne? Un bambino che ha raggiunto i tre anni di età è considerato in una fase di crescita importante, in cui si sviluppano molte capacità motorie e linguistiche. Questo periodo rappresenta un traguardo fondamentale nel suo percorso di sviluppo, segnando il passaggio dall'infanzia più precoce a una fase di maggiore autonomia. La crescita in questa età è spesso accompagnata da nuove scoperte e apprendimenti, che preparano il bambino alle sfide successive della vita.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha compiuto 36 mesi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha compiuto 36 mesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha compiuto 36 mesi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Treenne

Per risolvere la definizione "Ha compiuto 36 mesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha compiuto 36 mesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Treenne:

T Torino R Roma E Empoli E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha compiuto 36 mesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fra 24 mesi raggiungerà il lustroChe dura 36 mesiHa compiuto 16 lustriPeriodi di 36 mesiHa dodici mesiHa dodici mesi di vita