Ha compiuto 16 lustri - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : OTTUAGENARIO

Significato/Curiosità : Ha compiuto 16 lustri

Un ottuagenario ha raggiunto la tappa di 16 lustri, ovvero 80 anni di età. Questa fase della vita rappresenta un periodo di notevole esperienza e saggezza accumulata. Essere ottuagenari può comportare riflessioni sulla vita vissuta e un'opportunità per condividere storie e insegnamenti con le generazioni più giovani. Questo stadio della vita può essere caratterizzato da una varietà di esperienze, dal passare del tempo con la famiglia e gli amici all'affrontare eventuali sfide legate all'invecchiamento. È un momento per celebrare la ricca storia personale e godere dei frutti del cammino di una vita.

