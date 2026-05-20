Piccola sporta

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccola sporta' è 'Sacchetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SACCHETTO

La risposta Sacchetto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Sacchetto? Una piccola sporta, chiamata anche sacchetto, è un contenitore leggero e facilmente trasportabile, spesso utilizzato per portare oggetti di uso quotidiano o acquisti. Realizzata generalmente in plastica, carta o tessuto, si caratterizza per la sua capacità di contenere varia merce senza essere ingombrante. Il sacchetto si presta a molteplici usi, dalla spesa alle piccole commissioni, grazie alla sua praticità. La sua forma compatta lo rende ideale per essere riposto in tasca o in borsa, pronto all’uso.

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Piccola sporta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sacchetto

Se la definizione "Piccola sporta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sacchetto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Piccola sporta
  • Risposta: SACCHETTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
C Como
C Como
H Hotel
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Sacchetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola sporta". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con piccola: Una piccola visuale spesso molto caratteristica 

Con sporta: Denuncia sporta dalla vittima di un reato 