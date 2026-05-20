Piccola sporta
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccola sporta' è 'Sacchetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SACCHETTO
La risposta Sacchetto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Sacchetto? Una piccola sporta, chiamata anche sacchetto, è un contenitore leggero e facilmente trasportabile, spesso utilizzato per portare oggetti di uso quotidiano o acquisti. Realizzata generalmente in plastica, carta o tessuto, si caratterizza per la sua capacità di contenere varia merce senza essere ingombrante. Il sacchetto si presta a molteplici usi, dalla spesa alle piccole commissioni, grazie alla sua praticità. La sua forma compatta lo rende ideale per essere riposto in tasca o in borsa, pronto all’uso.
Piccola sporta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sacchetto
Se la definizione "Piccola sporta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sacchetto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piccola sporta
- Risposta: SACCHETTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Sacchetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola sporta". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Don fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza Piccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materiali Piccola rocca in cima a un altura Una piccola finestra pubblicitaria online Piccola di statura
Altre definizioni collegate
Con piccola: Una piccola visuale spesso molto caratteristica
Con sporta: Denuncia sporta dalla vittima di un reato