È vasta quella di Hudson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vasta quella di Hudson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BAIA

Significato/Curiosità : È vasta quella di Hudson

La Baia di Hudson è una vasta insenatura situata nella parte settentrionale dell'America del Nord, nell'area compresa tra il Canada e il territorio dell'Alaska. È una delle baie più grandi al mondo, estendendosi per circa 1,2 milioni di chilometri quadrati. La Baia di Hudson è delimitata da una costa spettacolare e offre una varietà di paesaggi mozzafiato, tra cui fiordi, isole e spiagge sabbiose. È anche nota per la sua importanza ecologica, poiché sostiene una ricca biodiversità marina e costiera. La Baia di Hudson è stata una regione di grande interesse storico ed esplorativo, con un ruolo significativo nello sviluppo delle rotte commerciali e degli insediamenti nel Nord America. Oggi, è una destinazione popolare per l'esplorazione e il turismo, offrendo avventure all'aria aperta, pesca, navigazione e l'opportunità di immergersi nella bellezza naturale di questa vasta baia.

Altre risposte alla domanda : È vasta quella di Hudson : vasta; quella; hudson; vasta pianura della Puglia; È vasta quella dei fatti sensazionali; vasta ampia; Sparava proiettili devasta nti; Una vasta distesa sabbiosa; C è quella chetogenica; C è quella tessile; È vasta quella dei fatti sensazionali; Ravel compose quella per un infanta defunta; quella cardiaca è un area nel torace; Quella di hudson è in Canada; Sono vaste quelle di hudson e di Baffin; Il navigatore veneziano che scoprì la baia di hudson ;

Cerca altre Definizioni