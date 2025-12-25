Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento' è 'Potere Legislativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POTERE LEGISLATIVO

Perché la soluzione è Potere Legislativo? Il potere legislativo rappresenta una delle funzioni principali del Parlamento, che consiste nel creare, modificare e approvare le leggi. Questa funzione permette di stabilire norme e regole che regolano la vita civile, economica e sociale del paese. Attraverso il potere legislativo, le istituzioni assicurano l'ordine e la giustizia, rendendo possibile il funzionamento di una società democratica e ordinata.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

In presenza della definizione "Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Potere Legislativo:

P Padova O Otranto T Torino E Empoli R Roma E Empoli L Livorno E Empoli G Genova I Imola S Savona L Livorno A Ancona T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una delle fondamentali funzioni esercitate dal Parlamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

