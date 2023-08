Un programma che svolge funzioni ripetitive Online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un programma che svolge funzioni ripetitive Online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BOT

Significato/Curiosita : Un programma che svolge funzioni ripetitive online

Cioè il programma). il programmatore organizza e scrive le istruzioni del programma (attraverso specifici linguaggi di programmazione), il programma viene... Contengono il titolo. bot – codice nazionale del cio del botswana bot – codice vettore icao di air botswana buono ordinario del tesoro bot – comune della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un programma che svolge funzioni ripetitive Online : programma; svolge; funzioni; ripetitive; online; L ente spaziale che avviò il programma Apollo; Mettere in pratica il programma ; Lo era il pranzo in un programma di Corrado; Noto programma di compressione dei file; Estraeva la luna nera in un programma di Rai 1; svolge la sua azione in completa segretezza; La svolge il romanziere; Incarico da svolge re; svolge il servizio sanitario sul territorio sigla; Si svolge vano alla presenza dei padrini; Perdita delle funzioni del linguaggio; Studia le funzioni vitali dei vari esseri viventi; Insieme delle funzioni che un agente svolge presso uno Stato nel tempo in cui è accreditato; Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat; Elemento piatto e sottile dalle varie funzioni ; Striscia pubblicitaria online ; La nota enciclopedia online scritta dai lettori; Gioco online che indovina i vip a cui si pensa; Nei forum online è un argomento fuori tema ing; Noto videogioco online a tema agricolo;

Cerca altre Definizioni