La Soluzione ♚ La Susan di Atlantic City USA La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SARANDON .

Significato della soluzione per La susan di atlantic city usa: A. (1980), Thelma & Louise (1991), L'olio di Lorenzo (1992), Il cliente (1994) e si è aggiudicata la statuetta nella sezione miglior attrice protagonista per Dead Man Walking - Condannato a morte (1995). S. Ha ricevuto cinque candidature al Premio Oscar, rispettivamente per Atlantic City, U. Susan Sarandon, pseudonimo di Susan Abigail Tomalin (New York, 4 ottobre 1946), è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense.

