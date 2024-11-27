Gesù nacque sotto il suo regno

Home / Soluzioni Cruciverba / Gesù nacque sotto il suo regno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gesù nacque sotto il suo regno' è 'Erode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERODE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gesù nacque sotto il suo regno" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gesù nacque sotto il suo regno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gesù nacque sotto il suo regno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Erode

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gesù nacque sotto il suo regno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gesù nacque sotto il suo regno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Erode:

E Empoli R Roma O Otranto D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gesù nacque sotto il suo regno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il re della Giudea che ordinò la strage degli InnocentiRe ricordato per la Strage degli innocentiCristo nacque durante il suo regnoDurante il suo regno nacque il RedentoreIl suo Regno firmò i patti LateranensiStato del Regno Unito con un suo proprio... filoRiccardo III provò a scambiarlo per il suo regno