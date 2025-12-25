Roma la Città

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Roma la Città' è 'Eterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETERNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Roma la Città" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Roma la Città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Eterna? Roma è conosciuta come la città eterna per la sua storia millenaria e la capacità di mantenere vivo il suo splendore attraverso i secoli. La sua architettura, i monumenti e l'importanza culturale la rendono un simbolo di immortalità e continuità. Questo soprannome riflette il suo ruolo di centro di civiltà e di memoria collettiva che attraversa i secoli senza mai perdere il suo fascino.

Se la definizione "Roma la Città" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Roma la Città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Eterna:

E Empoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Roma la Città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

