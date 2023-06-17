Diresse Roma città aperta

SOLUZIONE: ROSSELLINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diresse Roma città aperta" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diresse Roma città aperta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rossellini? Rossellini è il regista che ha diretto il celebre film ambientato a Roma durante l'occupazione, affrontando tematiche di guerra e resistenza. La sua opera ha lasciato un'impronta significativa nel cinema italiano, contribuendo a far conoscere al mondo le sofferenze e le speranze della città in quel periodo. Attraverso la sua regia, ha saputo catturare l'essenza di un'epoca difficile, diventando un punto di riferimento nel cinema neorealista.

In presenza della definizione "Diresse Roma città aperta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diresse Roma città aperta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rossellini:

R Roma O Otranto S Savona S Savona E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diresse Roma città aperta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

