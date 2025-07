Un appellativo dell Urbe nei cruciverba: la soluzione è Eterna

ETERNA

Curiosità e Significato di Eterna

Perché la soluzione è Eterna? Eterna si riferisce a qualcosa che dura per sempre, senza fine nel tempo. Spesso usata per descrivere la città di Roma, simbolo di storia millenaria e cultura senza tempo, rappresenta l’immortalità e la continuità. Un appellativo che sottolinea il carattere duraturo e senza fine di un luogo o di un concetto, rendendo il termine perfetto per descrivere la città eterna.

Come si scrive la soluzione Eterna

Hai trovato la definizione "Un appellativo dell Urbe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

