Poltrona per più di uno nei cruciverba: la soluzione è Sofà

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Poltrona per più di uno' è 'Sofà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOFÀ

Curiosità e Significato di Sofà

Approfondisci la parola di 4 lettere Sofà: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sofà? La parola soffà indica un divano o poltrona pensata per più persone, offrendo spazio e comfort condiviso. È il termine che descrive un arredo ideale per conversare in compagnia, creando un ambiente conviviale. In breve, rappresenta il luogo perfetto per rilassarsi e socializzare con chi si desidera. Un vero must per rendere accogliente ogni salotto.

Come si scrive la soluzione Sofà

Stai cercando la risposta alla definizione "Poltrona per più di uno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

F Firenze

À -

