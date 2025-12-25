La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa' è 'Legnano'.

SOLUZIONE: LEGNANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Legnano? Legnano è una città italiana nota per la storica battaglia in cui le truppe cittadine resistettero all'assalto dell'imperatore Federico Barbarossa, segnando un momento importante nella lotta per l'indipendenza locale. Questa vittoria rappresenta un simbolo di resistenza e coraggio contro le invasioni esterne, rafforzando l'identità della comunità. La battaglia di Legnano è ricordata come uno degli eventi più significativi della storia medievale della regione.

La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Legnano

La definizione "La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Legnano:

L Livorno E Empoli G Genova N Napoli A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Lega Lombarda vi sconfisse il Barbarossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

