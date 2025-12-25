Immergere in un liquido

SOLUZIONE: INTINGERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Immergere in un liquido" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Immergere in un liquido". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Intingere? Quando si mette qualcosa in un liquido, si effettua un'azione di completo o parziale inserimento che spesso serve a bagnare, pulire o preparare un alimento. Questo gesto è comune in cucina, nei lavoretti o nelle operazioni di pulizia, e permette di far penetrare un oggetto o un ingrediente nel liquido stesso. L'atto di immergere è fondamentale in molte attività quotidiane e professionali per ottenere determinati risultati o facilitare processi.

La soluzione associata alla definizione "Immergere in un liquido" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Immergere in un liquido" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Intingere:

I Imola N Napoli T Torino I Imola N Napoli G Genova E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Immergere in un liquido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

