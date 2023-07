Si tiene nel baule dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tiene nel baule dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : Si tiene nel baule dell auto

Cerca di reclamare la croce. jones fugge con la croce con l'aiuto di un baule di un mago e corre a casa, con garth che sorride in ammirazione per il coraggio... Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

